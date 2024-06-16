Обидчик казахстанца сенсационно утратил титул в главном бою вечера

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Сегодня 10:52
©Кадр из видео

В Манати (Пуэрто-Рико) состоялся вечер бокса, в главном событии которого сошлись местный чемпион мира по версии IBF в суперлегком весе Сабриэль Матиас (20-2, 20 КО) и австралиец Лиам Паро (25-0, 15 КО), передают Vesti.kz.

Зрелищную рубку продемонстрировали соперники. Инициатива переходила от одного к другому. Так они отбоксировали все запланированные 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу австралийцу (дважды 115-112 и 116-111).

Как итог, Матиас лишился своего пояса.

Напомним, что пуэрториканец в 2021 году встречался с Батыром Джукембаевым (23-1, 17 КО) и нанес казахстанцу первое поражение в карьере.

Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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