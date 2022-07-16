Обидчик казахстанца на Олимпиаде за минуту уничтожил соперника

Американец Ричард Торрес (2-0, 2 КО) нанес поражение соотечественнику Роберту Завале-младшему (2-2-1, 2 КО) в рамках вечера бокса в Темекуле (штат Калифорния, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок продлился 58 секунд. Бой был остановлен после первых попаданий Торреса.

Напомним, в 1/2 финала Олимпиады-2020 в весовой категории свыше 91 килограмма Торрес нанес поражение казахстанцу Камшыбеку Кункабаеву. Казахстанец во втором раунде оказался в нокдауне, а в третьем рефери остановил поединок - капитан не смог продолжить из-за рассечения на носу.

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