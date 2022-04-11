Обидчик казахстанца на ЧМ по боксу трижды побывал в нокдауне, но выиграл нокаутом

Филлипинский боксер Эумир Марсьяль сумел выиграть бой у американца Исайи Харта после того, как трижды побывал в нокдауне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний филиппинец, проводивший второй бой на профессиональном ринге, уже в первом раунде побывал в нокдауне, а затем еще дважды - во втором.

Впрочем, в четвертом Марсьяль отправил соперника в нокаут, который к этому моменту лидировал на карточках у судей со счетом 29-26.

До боя в Лас-Вегасе Марсьяль, сотрудничающий с промоутерской компанией Мэнни Пакьяо MP Promotions, выигрывал у малоизвестного американца Эндрю Уайтфилда. Тот поединок прошел в декабре 2020 года.

Напомним, что Марсьяль в полуфинале ЧМ-2019 в Екатеринбурге одолел казахстанца Турсынбая Кулахмета. Филиппинец впоследствии стал серебряным призером, а Кулахмет завоевал бронзовую награду мирового первенства.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира