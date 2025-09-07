Обидчик Жусупова на ОИ нокаутом выиграл претендентский бой

В Англии состоялся вечер бокса, в рамках которого прошёл претендентский бой в полусреднем весе по версии WBA между британцем Пэтом Маккормэком (8-0, 6 КО) и мексиканцем Мигелем Парра (25-6-1, 17 КО).

Поединок был рассчитан на десять раундов, но Парра отказался продолжать его после девятого раунда.

В итоге непобеждённый Маккормэк одержал восьмую победу в профессиональной карьере и шестую досрочно. Парра потерпел шестое поражение при 25 победах и одной ничьей.

Обладателем титула WBA в полусреднем весе является американец Роландо Ромеро (17-2, 13 КО).

Напомним, что Маккормэк — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года. На Играх-2016 в первом бою он победил казахстанца Абылайхана Жусупова.