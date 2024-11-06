Обидчик Джалолова из Казахстана узнал дату следующего боя

Казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко (14-0, 13 КО) проведет свой следующий поединок в конце года, передает Vesti.kz.

Возвращение Ивана на ринг запланировано в Алматы на 27 декабря. Имя соперника пока не называется. Об этом проинформировала пресс-служба промоутерской компании All Stars Boxing.





Напомним, что предыдущий бой, который был первым в США, Дычко в августе нокаутировал во втором раунде американца Крейга Льюиса (15-8-1, 8 КО) и прервал свой более чем годичный простой.

Отметим, что Дычко в любителях встречался с двукратным олимпийским чемпионом узбеком Баходиром Джалоловым и победил его во всех четырех поединках.