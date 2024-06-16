Обещавший наказать Алимханулы чемпион отменил сенсацию в США

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1, 18 КО) провел дебютную защиту пояса на вечере бокса в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Ему противостоял Террелл Гоше (24-4-1, 12 КО) из США.

Бой выдался конкурентным и продлился все 12 раундов, Гоше мог вполне рассчитывать на апсет, но судьи оказались благосклонны к Адамесу (119-109, 118-110 и 118-110).

Напомним, что Адамес изначально был временным чемпионом WBC в среднем весе, но в мае Всемирный боксерский совет утвердил его в качестве полноценного чемпиона. Ранее этим поясом владел американец Джермалл Чарло (33-0, 22 KO), который из-за проблем с наркотиками и алкоголем не боксировал длительное время.

Адамес, как известно, устроил перепалку в соцсетях с Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО) и пообещал наказать казахстанского средневеса в ринге, назвав его клоуном, подробности - здесь.