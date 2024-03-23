"Новый Головкин" получил супербой с лучшим боксером Великобритании

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Сегодня 22:55
©instagram.com/sultanzaurbek

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (17-0, 12 КО) может встретится с бывшим чемпионом мира по версии WBA в этом дивизионе Ли Вудом (28-3, 17 КО), передает Vesti.kz.

По информации источника, близкого к ситуации, этот поединок может состоятся летом этого года. Вуд не дрался с июля прошлого года. Поединок с Заурбеком - стал бы хорошей проверкой для 35-летнего ветерана.

Отмечается, что поединок может состоятся в Великобритании.

Вуд владел чемпионским поясом WBA и провел четыре успешных защиты. В прошлом году он по собственному желанию освободил титул. В рейтинге Box Rec он является первым номером Великобритании в своем дивизионе.

В последнем бою Заурбек решением судей взял верх над колумбийцем Виктором Хулио (17-10, 9 КО).

Всего на счету казахстанца 17 побед, а Хулио проиграл в 11-й раз в карьере. К слову, данный бой стал для Заурбека первым в ранге полноценного представителя компании Wasserman Boxing.

 

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