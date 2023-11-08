"Новый Головкин" из Казахстана узнал следующего соперника

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (15-0,11 КО) вернется на ринг 10 ноября. Его бой состоится на арене Brighton Centre в Брайтоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

По информации BoxRec, ему будет противостоять аргентинец Серхио Мартин Соса (13-3, 3 КО).

Хотя ранее сообщалось, что вероятным соперником казахстанца может стать Элиесер Антонио Кесада (24-16-3, 9 КО) из Никарагуа.

Добавим, что к этому поединку Заурбек готовился в Эдинбурге (Шотландия). Там же состоялся его последний бой, когда он в июле в третьем раунде нокаутировал испанца Джона Картера (15-1-1, 7 КО). После этой победы казахстанца, владеющего титулом WBO European, начали сравнивать с именитым соотечественником Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).