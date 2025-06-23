"Новый Головкин" из Казахстана узнал дату следующего боя

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) определился с датой следующего поединка, передают Vesti.kz.

Согласно данным BoxRec, ближайший бой Ахмедова запланирован на 15 августа и пройдет в рамках вечера профессионального бокса в США. Имя соперника пока не объявлено, однако известно, что поединок рассчитан на десять раундов.

Предыдущий бой Ахмедов провел 20 апреля, также в США. Его соперником стал мексиканец Элиас Эспадас (23-7-1, 16 КО). Вопреки ожиданиям, бой продлился все десять раундов и завершился неожиданной ничьей.

Ахмедова в США нередко сравнивают с Геннадием Головкиным - во многом из-за того, что он сотрудничает с бывшей командой GGG: тренером Абелем Санчесом и промоутером Томом Леффлером.