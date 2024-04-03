"Новому Головкину" сообщили сроки чемпионского боя

Британский журналист Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о перспективах казахстанского боксера второго полулегкого веса Султана Заурбека (17-0, 12 КО). Он назвал сроки получения чемпионского боя казахстанцем.

Ранее появилась информация, что Заурбек планирует провести следующий поединок в начале лета. Имя соперника и место его проведения еще неизвестно.

"Это очень прогрессирующий боксер. Сейчас он входит в топ рейтинга WBA. Ему необходимо провести пару боев с оппозицией из топ-15. В случае успеха он имеет все шансы стать обязательным претендентом на чемпионский бой. При удачном стечении обстоятельств, на это потребуется два-три боя. Таким образом, есть вероятность, что казахстанский боксер получит свой шанс в конце года или в начале следующего", - отметил Смит.

Принято решение по казахскому королю нокаутов

Напомним, что свой последний бой Заурбек провел в начале марта в Телфорде (Англия), где он единогласным решением судей победил колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО). Перед этой схваткой казахстанец подписал контракт с компанией Wasserman Boxing.

К слову, с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) Заурбека начали сравнивать после трех досрочных побед подряд в 2023 году.