Нокаутом завершился титульный бой в вечере бокса Головкин - Мурата

Чемпион мира по версии WBO в наилегчайшем весе Жунто Накатани (23-0, 18 КО) во второй раз успешно защитил свой титул, передает корреспондент Vesti.kz.

В 12-раундовом противостоянии Накатани выиграл досрочно у соотечественника Риоты Ямаучи (8-2, 7 КО).

Поединок завершился в восьмом раунде: рефери остановил бой после очередной атаки чемпиона, зафиксировав победу техническим нокаутом.

Накатани не только второй раз успешно защитил титул, но и одержал шестую досрочную победу подряд.

Головкин сделал заявление перед боем с Муратой

В программе вечера профессионального бокса в Сайтаме остался один поединок - в главном бою события казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) встретится с Риотой Муратой (16-2, 13 КО) из Японии.

Добавим, что старт главного боя между Головкиным и Муратой запланирован на 18:10 по времени Нур-Султана. В прямом эфире поединок покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan.

Напомним, что на кону будут стоять пояса по версиям IBF, IBO (принадлежат Головкину) и WBA Super (Мурата).

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