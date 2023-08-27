Нокаутом завершился титульный бой Александра Усика

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 07:26
©twitter.com/boxingontnt

Во Вроцлаве (Польша) состоялся главный поединок вечера бокса с участием объединенного чемпиона тяжелого веса украинца Александра Усика (21-0, 14 KO) и обязательного претендента по линии WBA британца Даниэля Дюбуа (19-2, 18 KO), сообщают Vesti.kz

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в девятом, когда Усику удалось выиграть техническим нокаутом. А до этого, в пятом раунде, Усик побывал на настиле ринга, но случилось это после удара соперника ниже пояса.

Впоследствии украинец завелся и взвинтил темп боя. Так, в восьмом раунде он отправил британца в нокдаун, а в девятом остановил Дюбуа.

Как итог, Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе.

Напомним, что в карде казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов (5-1, 4 КО) техническим нокаутом в первом раунде проиграл Лазизбеку Муллажонову (4-0, 4 КО) из Узбекистана.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Усик Александр

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:55
Профи-бокс
Громкой сенсацией завершился бой внука Мохаммеда Али
Сегодня , 09:35
Профи-бокс
Видео дисквалификации казахстанского супертяжа в дебютном бою в США
Сегодня , 09:06
Профи-бокс
Казахстанский боксер получил дисквалификацию в дебютном бою в США
Сегодня , 08:50
Профи-бокс
Усик - Дюбуа: полное видео боя с нокаутом
Сегодня , 08:29
Профи-бокс
Баходир Джалолов удосрочил в первом раунде соперника с 19 нокаутами
Сегодня , 07:53
Профи-бокс
Казахстанский боксер нокаутом выиграл бой в США
Сегодня , 07:26
Профи-бокс
Нокаутом завершился титульный бой Александра Усика
Вчера , 22:30
Профи-бокс
Казахстанский супертяж проиграл нокаутом боксеру из Узбекистана
Вчера , 15:00
Профи-бокс
Прямая трансляция вечера бокса Top Rank с участием двух непобежденных казахстанцев
Вчера , 13:42
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана отметилась громким заявлением после защиты чемпионского титула
© 2008 - 2023 ТОО «EML»