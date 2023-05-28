Нокаутом завершился главный бой вечера в США

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Сегодня 14:46
©Кадр из видео

В Индио (США) состоялось главное событие вечера бокса, в котором встречались американские полусредневесы Алексис Роча (23-1, 15 КО) и Энтони Янг (24-3, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в пятом, когда Янга отправили в нокаут. Причем Энтони поднялся на ноги, но рефери не позволил продолжиться поединку и правильно - здоровье важнее! Да, и Янг своей походкой не убедил в состоятельности боксировать дальше.

Как итог, 25-летний Роча отпраздновал 23 победу (15 из них нокаутом) на профи-ринге, также в его пассиве имеется одно поражение. 35-летний Янг потерпел восьмую неудачу и во второй раз нокаутом, еще в его активе значатся 24 выигрыша. 

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Метки:
Профессиональный бокс
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Сегодня , 14:46
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