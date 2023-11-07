Нокаутом завершился бой олимпийского чемпиона из Узбекистана

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Раджаб Бутаев одержал досрочную победу над олимпийским чемпионом Фазлиддином Гаибназаровым из Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса в Сочи (России). Бой был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю дистанцию - после третьего раунда угол Гаибназарова отказался от продолжения.

Таким образом, Бутаеву присудили победу техническим нокаутом.

Теперь в активе россиянина 15 побед (12 нокаутом) и одно поражение.

Для 29-летнего Бутаева этот бой стал первым после того, как в апреле 2022 года он потерял титул WBA, уступив в США литовцу Эймантасу Станионису. Тогда россиянин не смог защитить титул, который завоевал в октябре 2021 года после победы над американцем Джамалом Джеймсом техническим нокаутом.

32-летний Гаибназаров потерпел второе поражение в карьере при 11 победах (6 нокаутом). На любительском ринге узбекский боксер становился чемпионом Олимпиады в Рио-2016, серебряным призером чемпионатов мира (2015) и Азии (2015).