Нокаутом завершился бой чемпиона WBO против претендента из России

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Сегодня 11:26
©twitter.com/OWHpictures

11 декабря в Омахе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок в полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBО американцем Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО) и претендентом из России Давидом Аванесяном (29-4-1, 17 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но Кроуфорд победил Аванесяна нокаутом в шестом раунде и в шестой раз защитил титул чемпиона WBO.

Если Кроуфорд по-прежнему остается непобежденным на ринге, то Аванесян потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере.

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Метки:
Кроуфорд Теренс WBO

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