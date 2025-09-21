Нокаутом завершился бой абсолютной чемпионки мира

Абсолютная чемпионка мира в наилегчайшем весе американка Габриэла Фундора (17-0, 9 КО) одержала очередную победу на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

На вечере бокса в Индио (США) она встретилась с канадкой Алексас Кубицки (13-2, 2 КО). Поединок был рассчитан на десять раундов, однако Фундора финишировала оппонентку в седьмом.

Изначально соперницей чемпионки должна была стать аргентинка Айелен Гранадино, но она не смогла решить визовые вопросы. В итоге Кубицки приняла бой на коротком уведомлении.

Для непобеждённой Фундоры это уже 17-я победа в профессиональной карьере и девятая досрочная. Кубицки, в свою очередь, потерпела второе поражение при 13 победах.

Отметим, что на данном ивенте казахский чемпион мира из Узбекистана выиграл третий бой в профи.