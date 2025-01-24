Нокаутом завершился бой абсолютного чемпиона мира по боксу

В Токио (Япония) состоялся вечер бокса, в его главном событии сошлись абсолютный чемпион мира второго легчайшего веса японец Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО) по прозвищу "Монстр" и южнокореец Йе Юн Ким (21-3-2, 13 КО), передают Vesti.kz.

Развязка боя наступила в четвертом раунде, когда Иноуэ отправил Кима на настил ринга, после чего последний не смог продолжить поединок. Иначе говоря, легкая работа для Наоя, оформившего 29-ю победу в профи и 26-ю досрочную. Представитель Южной Кореи потерпел третье поражение в карьере и первое нокаутом при двух ничьих и 21-й победе. Иноуэ - победитель Всемирной боксерской суперсерии (2019). Обладатель наград "Боксер года" (2023), "Бой года" (2019) и "Нокаут года" (2018) по версии журнала The Ring.

Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (10 июня 2022 - 25 августа 2022; 10 мая 2024 - н.в.). Боксер года по версии BWAA, ESPN, Boxing Social, BoxingNews24 (2023).

Второй в истории боксер, завладевший четырьмя основными титулами в двух весовых категориях. Один из трех японских боксеров, ставших чемпионами мира в четырех весовых категориях.