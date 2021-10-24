Нокаутом закончился второй бой внука Мохаммеда Али на профи-ринге

Внук Мохаммеда Али американский средневес Нико Али Уолш (2-0, 2 КО) одержал вторую победу на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса на State Farm Arena в Атланте (США) Уолш побил 36-летнего соотечественника Джеймса Уэстли (1-1, 0 КО).

В концовке второго раунда Уолш пробил двоечку и отправил соперника в нокдаун.

В самом начале третьего раунда Уэстли вновь оказался на канвасе, после чего его угол отказался от продолжения поединка. Уэстли же потерпел первое поражение в карьере.

Таким образом, Нико Али Уолш довел рекорд до 2-0. Свой дебютный бой на профи-ринге в августе он выиграл нокаутом за 70 секунд.

Мохаммед Али (имя при рождении - Кассиус Клей-младший) - один из самых значимых боксеров в истории спорта. Он удерживал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), выигрывал золото Олимпийских игр в 1960-м, неоднократно признавался спортсменом века различными изданиями.

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