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Внук Мохаммеда Али сенсационно дебютировал в профи нокаутом за 70 секунд

Внук Мохаммеда Али сенсационно дебютировал в профи нокаутом за 70 секунд
Нико Али Уолш. Фото: ©
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Американский боксер Нико Али Уолш нокаутировал соотечественника Джордана Уикса в своем первом поединке на профессиональном ринге.

21-летний Уолш расправился с соперником за 70 секунд, добившись досрочной нокаутом в дебютном бою. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Катоса (штат Оклахома) от промоутерской компании Top Rank.

Глава Top Rank Боб Арум высоко оценил выступление Уолша - внука легендарного боксера Мохаммеда Али. "Волшебное выступление. Его дед бы гордился тем, как этот парень прославляет его", - отметил промоутер в своем Twitter-аккаунте.

Уикс до встречи с внуком Мохаммеда Али проигрывал лишь однажды. Теперь на его счету четыре победы при двух поражениях.

Мохаммед Али (имя при рождении - Кассиус Клей-младший) - один из самых значимых боксеров в истории спорта. Он удерживал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), выигрывал золото Олимпийских игр в 1960-м, неоднократно признавался спортсменом века различными изданиями.

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Метки:
Али Мухаммед Профессиональный бокс

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