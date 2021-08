Внук Мохаммеда Али сенсационно дебютировал в профи нокаутом за 70 секунд

Американский боксер Нико Али Уолш нокаутировал соотечественника Джордана Уикса в своем первом поединке на профессиональном ринге.

21-летний Уолш расправился с соперником за 70 секунд, добившись досрочной нокаутом в дебютном бою. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Катоса (штат Оклахома) от промоутерской компании Top Rank.

Глава Top Rank Боб Арум высоко оценил выступление Уолша - внука легендарного боксера Мохаммеда Али. "Волшебное выступление. Его дед бы гордился тем, как этот парень прославляет его", - отметил промоутер в своем Twitter-аккаунте.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running 😤@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY