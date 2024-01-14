Нокаутом закончился чемпионский бой Артура Бетербиева

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Сегодня 10:56
©Matchroom Boxing

Сегодня, 14 января, в Квебеке (Канада) прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой между россиянином Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО) и британцем Каллумом Смитом (29-2, 21 КО), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в седьмом, когда Бетербиев дважды отравил соперника в нокдаун, после второго случая рефери остановил бой по просьбе представителей Смита.

Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Следующий поединок россиянин должен провести против своего соотечественника Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО).

Ранее сообщалось, что Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым. Он будет за звание "абсолюта" в полутяжелом дивизионе.

Метки:
Бетербиев Артур Смит Каллум

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