Нокаутом в первом раунде оберунулся бой сына легенды бокса (Видео)

Эван Холифилд, сын знаменитого абсолютного чемпиона в двух весовых категориях Эвандера Холифилда (12-1, 8 КО), упешно вернулся на ринг после двухлетнего простоя, передают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле (США) 27-летний Холифилд встречался с соотечественником Латревеоном Грантом (1-2, 1 КО). Поединок первого среднего веса был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже в стартовом.

Сын легенды отправил соперника в нокат за 25 секунд до завершения первого раунда.

Evan Holyfield (12-1), son of boxing legend Evander Holyfield, effortlessly stops LaTreveon Grant (1-2) in the first round via TKO in their super welterweight bout in Nashville, USA. 🇺🇸#CountryBox pic.twitter.com/z16Jp5PvLO