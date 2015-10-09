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Нокаутом в первом раунде оберунулся бой сына легенды бокса (Видео)

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Нокаутом в первом раунде оберунулся бой сына легенды бокса (Видео) ©Кадр из видео

Эван Холифилд, сын знаменитого абсолютного чемпиона в двух весовых категориях Эвандера Холифилда (12-1, 8 КО), упешно вернулся на ринг после двухлетнего простоя, передают Vesti.kz.

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Эван Холифилд, сын знаменитого абсолютного чемпиона в двух весовых категориях Эвандера Холифилда (12-1, 8 КО), упешно вернулся на ринг после двухлетнего простоя, передают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле (США) 27-летний Холифилд встречался с соотечественником Латревеоном Грантом (1-2, 1 КО). Поединок первого среднего веса был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже в стартовом.

Сын легенды отправил соперника в нокат за 25 секунд до завершения первого раунда.

Эвандер Холифилд является единственным в истории профессионального бокса четырехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Также он единственный, кому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях - первой тяжелой и супертяжелой.

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