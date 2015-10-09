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Экс-соперник Головкина вернулся на ринг и выиграл нокаутом главный бой в США

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Экс-соперник Головкина вернулся на ринг и выиграл нокаутом главный бой в США ©Matchroom Boxing

В ночь на 2 июля на арене Texas Troubadour Theatre в городе Нэшвилл (штат Тенесси, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встречались украинец Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) и американец Джереми Рамос (14-16, 4 КО), передают Vesti.kz.

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В ночь на 2 июля на арене Texas Troubadour Theatre в городе Нэшвилл (штат Тенесси, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встречались украинец Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) и американец Джереми Рамос (14-16, 4 КО), передают Vesti.kz.

Поединок в лимите второго среднего веса был рассчитан на восемь раундов, но не прошел всю дистанцию.

Уже в четвертом раунде Деревянченко отправил соперника в нокдаун. Развязка наступила в шестом раунде, когда украинец дважды отправил соперника в нокдаун. После второго падения Рамоса рефери остановил бой.

 

Последний раз на ринг 39-летний украинец выходил 17 августа прошлого года. Тогда он проиграл Кристиану Мбилли единогласным решением судей, травмировав руку во время поединка.

Также Дееревянченко известен казахстанским любителем бокса по противостоянию с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО). Их поединок состоялся в 2019 году в Нью-Йорке (США) и завершился победой GGG решением судей.

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