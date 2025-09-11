Нокаутом обернулся бой спарринг-партнера Канело из Казахстана

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (15-0, 13 КО) провел бой на вечере профессионального бокса в Лас-Вегасе (США, штат Невада), сообщают Vesti.kz.

Казахстанский боксер встретился на ринге с американцем Стивеном Самптером (11-2-1, 9 КО) в бою в суперсреднем весе, рассчитанном на десять раундов.

Уже во втором раунде Нурмаганбет отправил соперника в тяжёлый нокдаун, а к концу третьей трёхминутки из-за сильного кровотечения команда американца вынуждена была отказаться от продолжения поединка. Победа была присуждена казахстанцу техническим нокаутом.

Напомним, Нурмаганбет входит в тренировочный лагерь абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) и регулярно выступает в роли его спарринг-партнёра.