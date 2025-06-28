Нокаутом обернулось возвращение Уайлдера после двух поражений

В Уичито (Канзас, США) завершился вечер бокса с боем экс-чемпиона мира в тяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Его соперником был другой представитель США Тайррел Харндон (24-6, 15 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок между 39-летним Уайлдером и 37-летним Харндоном завершился в седьмом раунде. К тому моменту преимущество Деонтея было более чем убедительным - соперник несколько раз был в нокдауне.

Для Уайлдера это 44-я победа в карьере и 43-я нокаутом. Он прервал неудачную серию из двух поражений кряду.

Херндон потерпел шестое поражение в профи, пятое - нокаутом. На этот поединок он выходил с серией из трех побед.

Напомним, что с 2015 по 2020 годы Уайлдер был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC.