Нокаутом обернулось возвращение Уайлдера после двух поражений

В Уичито (Канзас, США) завершился вечер бокса с боем экс-чемпиона мира в тяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Его соперником был другой представитель США Тайррел Харндон (24-6, 15 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок между 39-летним Уайлдером и 37-летним Харндоном завершился в седьмом раунде. К тому моменту преимущество Деонтея было более чем убедительным - соперник несколько раз был в нокдауне.

Deontay Wilder just stopped Tyrrell Herndon in the seventh 🔥



His first win since 2022pic.twitter.com/bLzQpMliPR