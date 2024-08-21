Нокаутер с рекордом 22-0 нашел путь к победе над Канело

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Сегодня 08:56
©instagram.com/canelo

Американский боксер пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга (22-0, 17 КО) раскрыл план на предстоящий бой против объединенного чемпиона второго среднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса (61-2-2, 39 КО), который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Берланга собирается уповать на джеб.

"Джеб — вот его криптонит, и это то, что будет у него на лице весь бой. Отличный джеб. Он слишком сильно вкладывается в свои удары. Он уже не тот прежний Канело, которого мы видели в 69,9 кг, который раньше выбрасывал много комбинаций. Теперь максимальное количество ударов, которые он выбрасывает, может быть, два — джеб и правый хук, сдвоенный джеб и апперкот. Но он выбрасывает их жестко, потому что он хочет ударить по твоим плечам и рукам, чтобы позже ты потерял защиту, и он начал бить тебя по лицу. Он также любит выбрасывать много хороших ударов по корпусу. Мы готовы к этому", - приводит слова Берланги vRINGe.com.

Берланга последний бой провел в феврале, когда в шестом раунде остановил ирландца Пэдрэйга Маккрори (18-1, 9 КО).

Канело в мае судейским решением победил соотечественника Хайме Мунгии (43-1, 34 КО) и этим самым защитил звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBF и The Ring во втором среднем весе.

Метки:
Альварес Сауль Профессиональный бокс Мексика

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