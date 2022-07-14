Нокаут? Сын Цзю пригрозил абсолютному чемпиону мира

Австралийский боксер Тим Цзю (21-0, 15 КО), сын Кости Цзю, высказался о противостоянии с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО), сообщает "Чемпионат".

Ранее официально было объявлено о титульном поединке - боксеры разыграют титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO.

"Для меня непонятно, как я могу быть андердогом в этом бою. Люди могут сомневаться во мне сколько угодно, эксперты могут говорить, что хотят. Когда мы выходим на ринг, остаются только я и он. Я иду на охоту с копьем. А копье - это мои две руки. Я бы сказал, что в любом случае очень мотивирован. Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне: "Ты не можешь этого сделать". Я знаю, на что способен. Я вижу этого парня, он хороший боец, он добился этого, он был чемпионом мира с тех пор, как я стал профессионалом. Но теперь новая эра. Я и есть новая эра.

Сейчас я иду на охоту. Он называет себя львом, но я охочусь на льва. Будет много напряжения, это будет большая подготовка, большой бой. У каждого есть слабость, у каждого есть слабые места, и все дело в том, чтобы использовать это. Подготовка к этому будет ключевой, мой настрой - ключевой. План игры должен быть на 100 процентов точным, и так оно и будет. Если я все сделаю правильно, бой не пройдет полную дистанцию", - приводит слова Цзю BoxingScene.

Стала известна дата боя сына Кости Цзю за пояса чемпиона мира

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