Стала известна дата боя сына Кости Цзю за пояса чемпиона мира

Австралийский боксер Тим Цзю (21-0, 15 КО) сразится с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО) за все его пояса, сообщает промоутерская компания No Limit.

Бой пройдет 28 января 2023 года.

Чарло является чемпионом мира в первом среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO. Ранее американец оскорбил Цзю, который является обязательным претендентом на пояс WBO, и заявил, что ему рано проводить с ним поединок.

27-летний Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.

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