Нокаут состоялся в чемпионском бою на вечере бокса в США

Один из боев на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) завершился нокаутом, передают Vesti.kz.
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Брайан Норман (27-0, 21 КО) удосрочил в третьем раунде пуэрториканца Деррика Куэваса (27-2-1, 19 КО).
Норман уронил оппонента, после чего рефери начал отсчитывать нокдаун, а после остановил поединок, поскольку Куэвас был не состоянии дальше боксировать.
Этот поединок должен был состояться еще 8 ноября 2024 года. Однако Норман получил травму руки на тренировке и был вынужден перенести бой.