Нокаут казахстанского спарринг-партнера Фьюри шокировал аргентинцев

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Сегодня 18:53
©punillainforma.com.ar

Аргентинский журналист punillainforma.com.ar Клаудио Вера восхитился досрочной победой казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (13-0, 12 КО) в бою за пояс WBA Fedecaribe. В интервью корреспонденту Vesti.kz он заявил, что итоговый результат шокировал всех местных болельщиков.

В минувшие выходные Дычко нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Ариэля Бракамонте (12-11, 6 КО) и завоевал титул.

"Битва тяжеловесов получилась зрелищной. Боксер из Казахстана с самого начала показал разносторонние навыки и чудовищную мощь. При этом Бракамонте сделал ставку на защиту, выжидая момента и отвечая точными ударами. Казалось, что бой получится затяжным, но казахстанскому монстру удалось неожиданно уложить Ариэля. Этот исход стал шокирующим для аргентинской публики. Бракамонте смог встать, но рефери решил остановить бой. Я думаю, что это решение было верным.

Я в восторге от казахстанского тяжеловеса. Он должен драться с большими боксерами за чемпионские пояса", - отметил Вера.

Отметим, что Дычко вернулся на ринг впервые с июня 2022 года, когда он победил единогласным решением судей аргентинца Кевина Николаса Эспиндолу (7-7, 2 КО).

Ранее он проводил спарринги с известным британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

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Метки:
Дычко Иван Фьюри Тайсон

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