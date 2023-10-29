"Нганну победил Фьюри". Известный промоутер хочет реванша

Известный промоутер Эдди Хирн высказался по поводу прошедшего боя между чемпионом WBC в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну, сообщают Vesti.kz.

Фьюри побывал в нокдауне в третьем раунде, но все равно выиграл поединок раздельным решением судей.

"У вас есть один парень, который никогда не боксировал раньше, и другой, который выглядел так, как будто он никогда не боксировал раньше. Абсолютный новичок, по всеобщему мнению, победил Тайсона Фьюри. Нганну выиграл этот бой. Он просто победил линейного чемпиона в тяжелом весе, как бы дико это ни звучало.

Забудьте о бое Фьюри - Усик, Нганну только что победил его. Нужно дать реванш или позволить Энтони Джошуа завершить карьеру Фьюри. Шесть раундов - это все, что нам нужно.

Если Фьюри придется драться с Усиком, то мы будем драться с Нганну. Все, что нам нужно, - это три раунда. Я уже общался с людьми по этому поводу. Для меня это легкий бой. Я знаю, что спрос на бой Джошуа против Нганну очень большой. Я должен поговорить с Джошуа . Он хочет вернуть себе титул чемпиона в тяжелом весе, но... нам нужно всего шесть раундов для Фьюри и три раунда для Нганну", - приводит слова Хирна Boxingscene.com.