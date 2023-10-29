Нганну отправил Фьюри в нокдаун: бой завершился сенсацией

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 07:45
©Кадр из видео

В ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри и бывший чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну, сообщают Vesti.kz.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 и 95-94 Фьюри).

В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун, что стало большой неожиданностью для зрителей. Все-таки для камерунца это был дебют в боксе, тогда как британец - матерый волк профи-ринга.

В целом поединок получился интересным. Нганну в некоторых раундах выглядел очень даже неплохо, правда, потом подустал. А последние раунды соперники провели осторожно, тем не менее Фьюри выиграл по очкам, что можно считать сенсацией. Мало кто предполагал, что Нганну его уронит, да еще достоит до конца и выдаст такой конкурентный бой.

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Метки:
Фьюри Тайсон

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