Нганну опубликовал видео запрещенного удара Фьюри 

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Сегодня 07:51
©twitter.com/francis_ngannou

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну опубликовал видео в соцсетях, как обладатель титула по линии WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри ударил его локтем во время боя, сообщают Vesti.kz.

Для Нганну это был дебют на профи-ринге. Его поединок с Фьюри возглавил боксерское шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой британца раздельным решением судей.  

"В отличие от удара супермена, это было чертовски нелегально", - подписал видео Фрэнсис.

Отметим, что некоторые эксперты и фанаты бокса остались недовольны решением судей, в связи с чем не исключается реванш между Нганну и Фьюри, но рематч скорее всего состоится после боя Фьюри с украинцем Александром Усиком - они должны разделить ринг в декабре или уже в начале следующего года.

Метки:
Фьюри Тайсон

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