Неприрученный шторм. Обладатель титула WBC Кулахмет возвращается на ринг

В начале июля состоится одно из интересных событий в мире казахстанского профи-ринга. Свой четвертый бой проведет Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 КО). Поединок станет показательным. Он поможет определить улучшения уровня после начала сотрудничества с именитым тренером. Все подробности - в материале Vesti.kz.

Бронзовый призер чемпионата мира стартовал в профи лучше некуда. Уже во втором бою он завоевал титул WBC International в первом среднем весе. Причем сделал он это довольно уверенно, ярко.

Данный факт не остался без внимания экспертов - обозреватели проявили интерес, выписали несколько эффектных эпитетов, внеся в список перспективных. Сейчас он настоящий шторм. Неприрученный, устрашающий.

Причем силовые возможности нереализованные. Напротив, он только набирает обороты, словно мощный торнадо. И пока Кулахмет является "темной лошадкой". Никто не знает потенциал. Непредсказуемость устрашает некоторых соперников.

Четвертый поединок на профи-ринге он проведет в Алматы. Большой вечер бокса состоится 10 июля. Турсынбай в свою очередь возглавит кард. Единственное, пока не объявлено имя соперника. Буквально на днях это будет сделано, после чего команда скорректирует его стратегию подготовки.

К слову, самый главный интерес приближающегося боя заключается даже не в имени оппонента - вряд ли в такое время к нам приедет какой-нибудь топовый боксер. Будет рядовая защита, набор рейтинговых очков и проверка кондиций.

Так что волновать прежде всего будет его форма. Вернее прогресс, ведь с некоторого времени он работает с отличным британским специалистом Джейми Муром. И если ничего не меняется в стиле, технике, действиях в ринге, то возникают вопросы.

Важна полная отдача. И верится, что Турсынбай - настоящий профессионал и преданно реализовывает свои цели. Иначе зачем все это?

Кулахмет уже адаптировался в профи после любительской карьеры. Пора приступить к совершению революции в своем дивизионе. Для этого все есть. Главное активность и качественный подбор оппонентов. А то можно всю карьеру протоптаться на месте, защищая второстепенные пояса.

Однако надеемся, что Кулахмет с иным походом к карьере и своим амбициям. В Алматы же ждем качественного боя. Желательно с нокаутом.

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