Непобеждённый чемпион мира согласился на бой с Кроуфордом

Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер чемпиона мира в полутяжёлом весе Давида Бенавидеса (30-0, 24 КО), высказался о вероятном бое против непобежденного американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Кроуфорд на прошлой неделе поднялся на два веса и отобрал у мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе. Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отреагировал на результат твитом, спросив, сможет ли Бенавидес сделать лимит второго среднего веса, намекая на бой с Кроуфордом.

Бенавидес-старший ответил:

"А почему бы и нет? Если это то, что хочет Турки… Давайте только мы сперва проведём бой с Энтони Ярдом (22 ноября в шоу Аль аш-Шейха в Эр-Рияде). Если Турки хочет этого боя… Если этого боя хотят болельщики, тогда мы сделаем всё, чтобы поединок состоялся. Не думаю, что у Давида возникнут проблемы с весогонкой. Послушайте, нет ничего нереального. Особенно если на кону абсолютно все пояса второго среднего веса…", - приводит его слова vRINGe.com.

Бенавидес - чемпион мира по версиям WBC и WBA в полутяжёлом весе. Ранее американец хотел провести бой с Канело, но мексиканец под разными предлогами уклонялся от очной встречи в ринге, опасаясь поражения.