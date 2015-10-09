Непобеждённый боксёр высказался о Головкине и бросил вызов казахстанцу

Непобеждённый ирландский боксёр среднего веса Аарон Маккенна (20-0, 10 КО) снова вызвал на бой казахстанского чемпиона Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

— Ситуация дошла до того, что средний вес уснул. Раньше это был один из самых зрелищных дивизионов в мире. Все любили средневесов. Сейчас он потерял былую привлекательность, — сказал Маккенна в интервью The Ring

"За пределами тяжелого веса именно средний был лучшим. GGG (Геннадий Головкин) и Канело (Сауль Альварес) поддерживали его на плаву, но в последние годы чемпионы просто держат пояса у себя.

У (чемпиона WBA) Эрисланди Лары нет боя больше года. Никто не знает, что с ним. У (чемпиона WBC) Карлоса Адамеса — та же история: он не дерется с другими чемпионами и, похоже, ждет только выгодных предложений.

(Чемпион WBO и IBF) Жанибек Алимханулы, пожалуй, единственный, кто реально хочет объединения, но, зная других чемпионов, вряд ли это произойдет", — добавил Маккенна.

"Я стучу в дверь Жанибека. Мы даже контактировали с его командой, и бой был близок, но он выбрал другой путь — пытался договориться об объединении с Адамесом и Ларой. Но, похоже, этого не будет. Думаю, я могу победить Жанибека и в тактическом боксе, и в агрессивной манере. Он, наверное, лучший чемпион из всех троих, но если навязать свой темп, то он еще не встречался с таким давлением и не видел часть моих технических навыков. Это был бы интересный бой", — заявил ирландец.

Стоит отметить - Маккенна уже вызвал Алимханулы на очный поединок - казахстанец отреагировал, выказав уважение, однако отметил, что у него в приоритете бой с доминиканским чемпионом WBC Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 KO).

