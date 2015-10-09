Чемпион мира шокировал фанатов заявлением о завершении карьеры

Чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта "Танк" Дэвис (30-0-1, 28 КО) заявил, что завершит карьеру после выставочного поединка с ютубером Джейком Полом 14 ноября в Майами, передают Vesti.kz.

В своих социальных сетях 30-летний американец написал:

"Бокс определённо сделал разворот. Он перешёл с одной стороны на другую, и в этом дер*ме нет никакой лояльности. Так с чего мне волноваться? Я двигаюсь соответственно. Бокс мёртв", — цитирует слова "Танка" vRINGe.

На комментарий одного из пользователей с просьбой уйти на пенсию Дэвис ответил коротко и ясно:

"А я и ухожу… через восемь недель".

Джервонта Дэвис известен как один из самых опасных нокаутёров современного бокса. В его активе титулы WBA в суперлегком, лёгком и втором весе, а также впечатляющий процент побед нокаутом — 28 из 30.