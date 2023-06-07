Непобежденный казахстанец из зала Канело узнал сроки и место проведения следующего боя

Казахстанский боксер полулегкого веса Евгений Павлов (10-0, 8 КО) свой следующий поединок проведет в Мексике, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, его очередной бой состоится в конце лета, а соперником станет боксер из топ-15 дивизиона.

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Напомним, что в последний раз Павлов выходил на ринг 4 мая. В рамках вечера бокса в Гвадалахаре (Мексика) он уже в первом раунде нокаутировал местного боксера Кевина Родригеса Гарсию. Для Павлова, идущего без поражений, эта победа стала десятой в профи.

Добавим, что казахстанец является обладателем пояса WBA International и тренируется в одном зале с абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Канело Альваресом.