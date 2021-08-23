Непобежденный казахстанец с тремя титулами узнал свое место в обновленном рейтинге WBO

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) потерял одну строчку в обновленном рейтинге WBO (Всемирная боксерская организация), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором среднем весе Ербосынулы c четвертой строчки опустился на пятую. Лидером дивизиона является британец Зак Паркер (21-0, 15 КО), тогда как чемпионским поясом владеет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (56-1-2, 38 КО).

Ближайший поединок казахстанец проведет 12 сентября. Его соперником станет боксер из Гайаны Аллен Леннокс (22-1-1, 14 КО).

Ербосынулы не выходил на ринг с декабря прошлого года. Тогда он в Нур-Султане нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.

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