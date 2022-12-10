Непобежденный казахстанец провел дуэль взглядов перед дебютом на DAZN

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Сегодня 17:38
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Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров (25-0, 18 КО) провел дуэль взглядов с венесуэльцем Энрике Луис (11-5-1, 7 КО) перед боем за вакантный пояс IBO Intercontinental, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок 11 декабря возглавит вечер бокса в Алматы и будет показан стриминговым сервисом DAZN. Победитель противостояния уже в марте может встретиться с действующим обладателем титула мексиканцем Алехандро Менесесой, который завоевал чемпионский пояс в бою с британцем Сэмом Максвелом. К слову, оппоненты уложились в лимит веса.

Перед противостоянием Луис заявил о том, что приехал за победой. Тураров в свою очередь отметил значение боя. "Мы завтра сделаем историю, буду биться за победу. Настрой хороший. Пояс я хочу оставить у себя на родине... Не хочу ничего прогнозировать, это спорт, здесь всякое может случиться, завтра все покажет ринг", - отметил казахстанец.

 

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Метки:
Тураров Жанкош

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