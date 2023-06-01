Непобежденный казахстанец показал видео с тренировочного лагеря перед дебютом в США

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Сегодня 14:57
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Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) опубликовал видео предварительного этапа подготовки к бою с американцем Джаредом Андерсоном (13-0, 13 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Их противостояние пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США) и станет главным событием шоу на ESPN и дебютным для Кособуцкого в США.

Казахстанец опубликовал в Instagram видео, в котором показал, как проводит свой обычный выходной дома. В комментариях отметили, что первый тренировочный лагерь начался, а также, что в этом видео показан главный секрет успеха Кособуцкого.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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