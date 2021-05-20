Непобежденный казахстанец нокаутировал опытного соперника с 18 досрочными победами

21-летний казахстанский боксер Евгений Павлов (4-0, 3КО), выступающий в полулегком весе, продлил свою беспроигрышную серию в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На вечере бокса Boxing Night 5 в Новосибирске (Россия) он в пятом раунде нокаутировал 29-летнего боксера из Танзании Насибу Рамадхани (31-17-2, 18 КО), хотя поединок был запланирован на шесть раундов.

21-летний Павлов перешел в профи в июле прошлого года. В любителях уроженец Петропавловска становился мастером спорта РК по боксу и кикбоксингу, победителем международного турнира памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова в Туркестане и серебряным призером международного турнира "Король бокса-2019".

Напомним, что ранее на данном боксерском шоу чемпион Азии из Казахстана Бек Нурмаганбет выиграл четвертый бой на профи-ринге.

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