Непобежденный Хусаинов. Куда пропал казахстанский проспект?

Абылайхан Хусаинов (11-0, 8 КО) резко пропал из виду. После возвращения в Казахстан он практически потерял активность, находясь в тени. Неужели решил завершить свою успешную карьеру? Подробнее - в материале Vesti.kz.

Казахстанский проспект отлично себя проявил на старте своей карьеры профессионального боксера. В Канаде добился ряда важных побед. И главное, что постоянно был активен. Хусаинов выстроил крепкий фундамент для достижения больших целей.

Только развить, укрепить и приобрести он пока не смог. Абылайхан вернулся в Казахстан, после чего его карьера буквально замерла. Он не дерется, не имеет динамики. Только тишина, которая настораживает. Неужели завершил?

Вряд ли. Он по-прежнему ведет тренировочный процесс. Причем руководит им другой казахстанский боксер - Асхат Уалиханов, который сосредоточился на тренерской деятельности. Боевой тандем активно работает в зале.

Процесс продвигается. Правда, есть вопрос - для чего именно ведется усиленная подготовка? Боев Хусаинов не проводит. Он уже почти два года находится в простое. И такими темпами он растеряет все, что приобрел. Он еще ни разу не проигрывал, заработал внимание мира бокса.

Но в итоге остановил прогресс. Причины такой ситуации неизвестны. Собрался двигаться с чистого листа? Тогда следует поторопиться. Нельзя прерываться, учитывая, что определенную скорость течения он набрал с большим трудом, пробиваясь сквозь преграды в чужой стране.

Так что уже в начале этого года ему следует провести поединок. Да, промежуточный. Все-таки важно влиться, вновь ощутить ринг, соперника и свой потенциал, освоение которого будет даваться ему сейчас с трудом.

В любом случае мы ждем Хусаинова в ринге. Он по-прежнему является проспектом. Причем непобежденным.