Непобежденный боксер собрался потрясти Алимханулы

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 08:45
©instagram.com/andrei_mikhailovich

Непобежденный новозеландский претендент Андрей Михайлович (21-0, 13 КО) высказался о предстоящем бое с казахстанским боксером Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО), передают Vesti.kz.

Продолжение
1.
Боксер с рекордом 21-0 нашел способ апсетнуть казахского чемпиона

Они встретятся 13 июля в Лас-Вегасе (США).

"Я очень уважаю Жанибека.

Он добился хороших результатов, думаю, что у него была потрясающая карьера, и я должен сделать свою работу и победить его. Именно это я и собираюсь сделать. Я ничего не имею против него, он живет своей жизнью и делает свою работу, как и я. Мне нечего сказать о нем плохого, но я здесь для того, чтобы устроить грандиозное потрясение и одержать победу. Я бы не стал принимать этот бой, если бы не думал, что выиграю.

Я не сомневаюсь в своей победе, мне просто нужно это доказать. Я знаю, что в этом бою я буду большим аутсайдером. Все складывается против меня, но что хорошо, так это моя жизнь: с самого рождения все шансы были против меня, так что для меня это не новость. Для меня это просто еще один день в раю", - приводит слова Михайловича nzherald.co.nz.

Напомним, в предстоящем поединке Алимханулы будет защищать титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBO в среднем весе.

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:08
Профи-бокс
Боксер с рекордом 21-0 нашел способ апсетнуть казахского чемпиона
Сегодня , 08:45
Профи-бокс
Непобежденный боксер собрался потрясти Алимханулы
Вчера , 19:57
Профи-бокс
Мэнни Пакьяо проведет бой с чемпионом японского промоушена
Вчера , 09:51
Профи-бокс
Алимханулы напомнил о сущности бокса
Вчера , 08:55
Профи-бокс
Звезда бокса дебютировала с победы нокаутом в ММА
8 июня, 16:23
Профи-бокс
Синдром Канело? Еще один мексиканский чемпион попался на допинге
7 июня, 19:29
Профи-бокс
Бой Майк Тайсон - Джейк Пол получил новую дату
7 июня, 18:48
Профи-бокс
Джукембаеву предложили чемпионский бой в Казахстане после победы нокаутом
7 июня, 17:05
Профи-бокс
"Казахский король нокаутов" обесценил Канело. Подробности
7 июня, 15:45
Профи-бокс
Ангелина Лукас показала себя в купальнике
© 2008 - 2024 ТОО «EML»