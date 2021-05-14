Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе (до 76,2 килограмма) американец Калеб Плант (21-0, 12 КО) уверен, что не позволит мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (56-1-2, 38 КО), которому в этой же категории принадлежат титулы WBC/WBA/WBO, осуществить цель и стать абсолютным чемпионом.

Напомним, что унификация боксеров намечается на сентябрь.

По словам Калеба, Альварес далеко не идеальный боец, хоть и считается лидером рейтинга Р4Р.

"Я увидел вещи, из которых, как я чувствую, смогу получить преимущество, равно как и ошибки, так сказать, определенные уязвимые точки, которыми смогу воспользоваться. Какие именно? Покажу вам, когда мы окажемся в ринге", - приводит слова Планта vRINGe.com со ссылкой на Boxingscene.com.

"Я знаю "Канело". Он хороший боец. Однако, как я уже говорил, я чувствую, что я лучше, чем он. Чувствую, что у меня больше умений, - делится Калеб. - Знаю, что у него огромный опыт. Но иногда опыт переоценивают. По моим ощущениям, у меня есть достаточно силы воли и духа, а также мастерства и всего остального, чтобы выйти и сделать то, что должно быть сделано".

Напомним, что в своем последнем поединке, состоявшемся 8 мая в Арлингтоне (Техас, США), "Канело" одержал досрочную победу над Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО). В восьмом раунде Альварес апперкотом нанес ему травму, после чего британец отказался выходить на девятый.

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