Непобежденному тяжеловесу из Казахстана с титулом от WBC нашли мотивацию на следующий бой

Обозреватель портала Notifight.com Людо Саенс нашел мотивацию казахстанскому супертяжеловесу Жану Кособуцкому (18-0, 17 КО) в бою с непобежденным представителем Германии Хуссейном Мухамедом (17-0, 14 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он оценил перспективы казахстанца.

Бой пройдет 5 ноября в рамках вечера бокса в Оберхаузене (Германия). На кону будет стоять титул WBC International, которым владеет Кособуцкий.

"Это очень хороший бой. Два непобежденных боксера. Они пользуются популярностью в Германии. По большому счету, мы получим нового лидера и потенциально сильнейшего боксера, которого можно будет свести с Агитом Кабайелом. По итогам двух боев мы узнаем лучшего в Германии, который будет интересен для больших поединков. Звездным игрокам всегда интересны боксеры, имеющие большую аудиторию. Так, в случае успеха Кособуцкий сможет пополнить число своих поклонников", - отметил Саенс.

Добавим, что ранее казахстанец нокаутировал француза Йохана Дюопа (39-7, 26 КО).

33-летнему Кособуцкому пытались организовать поединок с Умутом Чамкираном (18-0, 17 КО) из Турции за чемпионский титул по версии Европейского боксерского союза (EBU), но бой сорвался.