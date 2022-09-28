Непобежденному тяжеловесу из Казахстана с титулом от WBC нашли мотивацию на следующий бой

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Сегодня 15:21
©Universum_Boxing

Обозреватель портала Notifight.com Людо Саенс нашел мотивацию казахстанскому супертяжеловесу Жану Кособуцкому (18-0, 17 КО) в бою с непобежденным представителем Германии Хуссейном Мухамедом (17-0, 14 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он оценил перспективы казахстанца.

Бой пройдет 5 ноября в рамках вечера бокса в Оберхаузене (Германия). На кону будет стоять титул WBC International, которым владеет Кособуцкий.

"Это очень хороший бой. Два непобежденных боксера. Они пользуются популярностью в Германии. По большому счету, мы получим нового лидера и потенциально сильнейшего боксера, которого можно будет свести с Агитом Кабайелом. По итогам двух боев мы узнаем лучшего в Германии, который будет интересен для больших поединков. Звездным игрокам всегда интересны боксеры, имеющие большую аудиторию. Так, в случае успеха Кособуцкий сможет пополнить число своих поклонников", - отметил Саенс.

Добавим, что ранее казахстанец нокаутировал француза Йохана Дюопа (39-7, 26 КО).

33-летнему Кособуцкому пытались организовать поединок с Умутом Чамкираном (18-0, 17 КО) из Турции за чемпионский титул по версии Европейского боксерского союза (EBU), но бой сорвался.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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