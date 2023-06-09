Непобежденному казаху предрекли чемпионский бой за титул WBC

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Сегодня 17:43
©instagram.com/meiirim.nursultanov/

Редактор портала World Boxing News Фил Джей прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы казахстанского боксера среднего веса Мейирима Нурсултанова (19-0, 11 КО). Также он отметил шансы казахстанца на завоевание чемпионского пояса.

В апреле в Инчхоне (Южная Корея) он нокаутировал японца Кадзуто Такесако (15-1-1, 14 КО) в восьмом раунде и защитил свой пояс WBO International в среднем весе. При этом он поднялся на второе место в обновленном рейтинге WBC, в списке WBO - четвертый, а в IBF - шестой.

"Присутствие Нурсултанова на верхних местах трех ведущих организаций - говорит о его высоком рейтинге. Он вполне может стать обязательным претендентом по линии WBC, IBF и IBO. Было бы интересно увидеть его бой с Чарло или Адамесом. Джермалл не дрался два года. Многие любители бокса недовольны этим обстоятельством. Сейчас американскому боксеру нужна пара конкурентных боев, где он сможет доказать свой статус. Битва против казахстанца - выглядит неплохим вариантом", - отметил Джей.

Напомним, в июне 2021-го Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) решением судей победил мексиканца Хуана Масиаса Монтиеля. Этот бой является последним на данный момент в карьере Чарло. В начале года он заявлял о желании встретится с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

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Метки:
Нурсултанов Мейирим Чарло Джермалл

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