Непобежденному казахстанцу предрекли поражение в дебютном бою в США

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Сегодня 17:17
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Американский обозреватель бокса Джим Карас прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий поединок казахстанца Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) с Джаредом Андерсоном (13-0, 13 КО) из США. Также он назвал фаворита и спрогнозировал нокаут.

Их противостояние пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США) и станет главным событием шоу на ESPN и дебютным для Кособуцкого в США.

"Тяжелый дивизион остро нуждается в свежей крови. Я думаю, что Джаред Андерсон может стать тем самым катализатором. Предстоящий поединок с непобежденным казахстанцем - это большой вызов для него. Он столкнется с серьезной угрозой. В этом противостоянии можно ожидать любого исхода. Вполне вероятно, что бой завершиться досрочно. Я считаю, что возраст, физическая мощь и поддержка болельщиков делает фаворитом Джареда. Однако, это преимущество не такое, чтобы недооценивать Кособуцкого", - отметил Карас.

Непобежденный казахстанец показал видео с тренировочного лагеря перед дебютом в США

Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий одержал победу над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии.

В свою очередь, Андерсон 8 апреля нокаутировал в третьем раунде доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО).

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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