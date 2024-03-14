Непобежденного нокаутера решили свести с Алимханулы

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) следующий бой, похоже, проведет с непобежденным британцем Хамзой Ширазом (19-0, 15 КО), передают Vesti.kz.

По крайней мере, этот поединок хочет устроить промоутерская компания Queensberry.

"Queensberry Promotions намерена бросить непобежденного Шираза в бой с чемпионом IBF и WBO в среднем весе Жанибеком Алимханулы. В случае победы Шираз станет королем среднего дивизиона, что откроет ему путь к прибыльным боям", - пишет испаноязычный Twitter-аккаунт о боксе Boxing Studs Noticias.

Ранее Queensberry Promotions показала дуэль взглядов боксеров.

"Жанибек Алимханулы против Хамзы Шираза. Мы готовы сделать это", - говорится в подписи к фото.

Ранее появилась информация, что их бой может состояться в июне, подробности - тут.