Непобежденного казахстанца Али Балоева сенсационно нокаутировали

Казахстанский тяжеловес Али Балоев (10-0, 7 КО) был нокаутирован в выставочном бою турнира Hardcore Fighting россиянином Курейшом Саговым (7-2, 2 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее он должен был выйти против призера чемпионата мира из Узбекистана Санжара Турсунова (3-0, 1 КО), но их поединок сорвался.

В итоге Сагов сенсационно нокаутировал казахстанца в концовке восьмираундового выставочного матча, который не вошел в реестр профи-бокса.

Ранее тяжеловес показал свои тренировки перед поединком. Также казахстанец рассказал, что ждет серьезных предложений о сотрудничестве.